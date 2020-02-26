Россия приостановила авиасообщение с Южной Кореей и рекомендовала не ездить в Италию
Россия с 1 марта приостанавливают авиационное сообщение с Южной Кореей в рамках реализации мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19
Российские власти с 1 марта приостанавливают авиационное сообщение с Южной Кореей в рамках реализации мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19.
Фактически запрет правительства коснется только двух авиакомпаний S7 и «Якутии». При этом «Аэрофлот» и входящая в его группу «Аврора» продолжат выполнять рейсы в Южную Корею. В S7 назвали такое решение «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок».
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом, рекомендовала российским гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею и Италию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом авиасообщение с Италией, где число заразившихся коронавирусом уже пошел на сотни, приостанавливать не планируется.
Кроме того, с 28 февраля Россия перестанет выдавать визы гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных, а запрет на авиасообщение с Китаем продлится как минимум до 1 апреля.
Сейчас Южная Корея считается крупнейшим центром распространения коронавирусной инфекции после Китая. В этой стране такой диагноз официально поставлен 1261 человеку. Скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.
Среди европейских стран рекордсменом по числу заболевших стала Италия, где заразились 374 человека и умерли 12.
В Иране коронавирус COVID-19 выявлен у 139 человек. 19 человек скончались.