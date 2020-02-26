Адвокат фигуранта дела «Сети» заявил отвод судьям из-за их «личной заинтересованности»
Адвокат фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова Виталий Черкасов заявил отвод составу судей. Об этом стало известно в ходе выездного заседания Второго западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Адвокат фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова Виталий Черкасов заявил отвод составу судей. Об этом стало известно в ходе выездного заседания Второго западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.
Причиной отвода состава судей стали ошибки в судебном протоколе - Виталий Черкасов обнаружил в протоколе 58 фактов несоответствия. Так, в протокол не внесены показания свидетеля, присутствующего на обысках, хотя они «имеют существенное значение». Кроме того, после вопроса о специальности Филинкова второй подсудимый Юлий Бояршинов ответил «не знаю», хотя в судебном протоколе зафиксировано «связист».
В протоколе отсутствует и ответ обвиняемого Бояршинова об использовании мессенджера Jabet и о том, что на выездах на тренировки молодыми людьми не использовалось оружие и не обсуждались взрывчатые вещества. В некоторых местах показания Бояршинова заменены цитатами из обвинительного заключения, а также искажены показания свидетелей, сообщает Znak.com.
Адвокат Виктора Филинкова заявил, что судьи Роман Муранов, Юрий Чепелев и Сергей Кривошеев лично заинтересованы в этом деле. Он потребовал их отвода.
Напомним, что ранее петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что после заседания суда 25 февраля судьи Муранов, Чепелев и Кривошеев уехали на микроавтобусе, который принадлежит региональному управлению ФСБ России.
Фигуранты дела «Сети» Виктор Филинков и Юлий Бояршинов обвиняются в участие в террористическом сообществе, а Бояршинов также обвиняется в незаконном хранении взрывчатки. Последний дал признательные показания.
Большинству фигурантов дела «Сети» приговоры были вынесены 10 февраля. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет.