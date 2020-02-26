Московский Роспотребнадзор из-за коронавируса рекомендовал усилить санитарный режим в кафе и ресторанах
В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 на объектах общепита усиливается дезинфицирующий режим
В Москве по распоряжению городского управления Роспотребнадзора в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 на объектах общепита усиливается дезинфицирующий режим.
Персонал кафе и ресторанов, работающий с посетителями, должен быть обеспечен запасом одноразовых защитных масок, менять которые нужно не реже чем раз в 3 часа. Также сотрудники должны регулярно пользоваться кожными антисептиками.
Обеденные залы Роспотребнадзор поручил дезинфицировать два раза в день, а дверные ручки и кассовые аппараты - каждый час. В помещениях массового скопления людей необходимо установить и использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы).
Еще одна рекомендация связана с тщательной дезинфекцией столовых приборов и посуды.