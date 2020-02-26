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Общество
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Москва
26 февраля 11:32

Посольство Китая потребовало от мэрии Москвы прекратить дискриминацию граждан КНР из-за коронавируса

Посольство Китая обратилось к московским властям с просьбой прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте

Посольство Китая потребовало от мэрии Москвы прекратить дискриминацию граждан КНР из-за коронавируса
Фото: ТАСС

Посольство Китая обратилось к московским властям с просьбой прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В обращении к правительству Москвы китайские дипломаты выражают сожаление по поводу рейда в метрополитене, в ходе которого сотрудники подземки и полицейские якобы проверяли и анкетировала граждан КНР.

Дипломаты напомнили столичным властям «о высоком уровне российско-китайских отношений и заявлениях российской стороны о недопустимости дискриминации китайских граждан», сообщает «Новая газета».

В своем письме китайские чиновники пишут, что понимают необходимость принятия мер по недопущению распространения коронавируса, однако рассчитывают на их недискриминационный характер.

Напомним, ранее СМИ сообщали о требовании к водителям московского общественного транспорта сообщать диспетчерам и полицейским о нахождении в салоне «лиц китайской национальности», а мэр города Сергей Собянин сообщил об использовании системы распознавания лиц для контроля за лицами, которым предписано находиться на карантине.

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