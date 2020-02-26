Минпросвещения предложило выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты вместо квартир
Министерство просвещения России предложило решить проблему нехватки жилья для детей-сирот при помощи жилищных сертификатов
Министерство просвещения России предложило решить проблему нехватки жилья для детей-сирот при помощи жилищных сертификатов.
Ведомство подготовило законопроект, согласно которому выпускники детских домов будут получать на руки жилищные сертификаты на сумму 1 млн 487 тысяч рублей. Жилищный сертификат будет выдаваться как именной документ, который даст право на однократную выплату из регионального бюджета, сообщает Znak.com.
В Минпросвещения отметили, что размер сертификата (1,487 млн рублей) рассчитан на основании средней стоимости одного квадратного метра жилья в России по состоянию на IV квартал 2019 года. В ведомстве считают, что за 1,5 млн рублей в нашей стране вполне можно купить достойное жилье.
Законопроект также предусматривает условия для сокращения срока, по истечении которого жилье, уже переданное сиротам на условиях социального найма, может перейти в собственность. Сейчас этот срок составляет 5 лет, а ведомство предлагает сократить его до 3 лет. При этом будущему собственнику должно исполниться 25 лет, у него должен быть постоянный доход и отсутствовать судимость и долги.
Напомним, сто согласно данным Счетной палаты, в России 270 тысяч детей-сирот в нарушение закона не обеспечены собственным жильем.