Личные данные пользователей iPhone и iPad оказались под угрозой
Программист Томми Миск обнаружил уязвимость, которая позволяет приложениям для операционной системы iOS получать доступ к скопированным в буфер обмена iPhone или iPad данным
Программист Томми Миск обнаружил уязвимость, которая позволяет приложениям для операционной системы iOS получать доступ к скопированным в буфер обмена iPhone или iPad данным.
Специалист сообщил, что данные буфера обмена могут использовать любые установленные на iPhone или iPad программы, в том числе и вредоносные. Таким образом, злоумышленники имеют возможность получить доступ практически к любой личной информации пользователя, включая данные банковских карт. Томми Миск предупредил, что кража личных данных происходит незаметно для их владельца.
Как только пользователь копирует фотографию, в буфере обмена оказываются не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, сообщает «Лента.ру».
Программист обратился в Apple с просьбой устранить выявленную им уязвимость и внести изменения, которые позволят запрашивать у пользователя разрешение на использование информации из буфера обмена. Однако в компании заявили, что не считают эту уязвимость проблемой.