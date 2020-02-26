ФАС возбудила дело против производителя препарата «Арбидол» из-за рекламы о лечении коронавируса
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении фармацевтической компании «Отисфарм» из-за рекламы противопростудного средства «Арбидол»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении фармацевтической компании «Отисфарм» из-за рекламы противопростудного средства «Арбидол». В обновленной рекламе этого препарата говорится, что он помогает при лечении коронавируса. Отметим, что на сегодняшний день лекарства от коронавируса нового типа COVID-19 не существуют.
В рекламных роликах, которые распространялись в эфире радиостанций «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио», говорилось, что «Арбидол» можно использовать для лечения новой пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в Китае, сообщает РБК.
Также в рекламе звучала фраза «Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса».
В антимонопольной службе сообщили, что «Арбидол» подавляет активность вирусов гриппа А и В, а также возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), включая коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), а не новый COVID-19.