«Непокорный арестант-2» официально вышел. Биографическая книга экс-главы Серпуховского района может стать бестселлером
Автор книги - бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун - продолжает сотрясать умы разоблачениями высокопоставленных государственных служащих
Автор книги - бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун - продолжает сотрясать умы разоблачениями высокопоставленных государственных служащих.
Главная линия второй части - это самая длительная в истории современной России голодовка, которую выдержал в тюрьме Александр Шестун, доведшая его сначала до клинической смерти, а потом до принудительного помещения в психиатрическую больницу №1 г.Москвы — знаменитую «Кащенко». Данный труд — документальное свидетельство о том, что в России реанимирована советская практика борьбы с инакомыслящими и новыми диссидентами.
Книга также содержит обширные воспоминания Шестуна о детстве, службе в армии, учёбе в институте, первом бизнесе и становлении в «лихие 90-е», с характерными остросюжетными историями в духе тех лет. Отсылки к прошлому раскрывают глубинные черты характера непокорного арестанта и причины, побудившие его, находившегося в системе, пойти против.
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