Российские пациенты с муковисцидозом обратились за помощью в ООН и ВОЗ
Российские пациенты с диагнозом «муковисцидоз» и их представители обратились в ООН и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой оказать им помощь в получении жизненно необходимых лекарств, которые они не могут получить и купить в России
Российские пациенты с диагнозом «муковисцидоз» и их представители обратились в ООН и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой оказать им помощь в получении жизненно необходимых лекарств, которые они не могут получить и купить в России.
Проблема возникла после ухода с российского рынка британской фармкомпании «ГлаксоСмитКляйн», которая производит жизненно необходимый антибиотик «Фортум». Причиной тому стала программа импортозамещения, в рамках которой российские чиновники при осуществлении госзакупок закупают отечественные дженерики, побочные эффекты которых до конца не изучены.
Компания «ГлаксоСмитКляйн» предлагала бесплатно поставлять необходимое лекарство российским пациентам, однако соответствующее соглашение о сотрудничестве с Минздравом РФ пока не подписано.
Участница пикета в защиту больных муковисцидозом Марина Филатова (ее внучка имеет такой диагноз) сообщила «МБХ медиа», что они написали пресс-релиз для запанных СМИ и отправили письмо во Всемирную организацию здравоохранения и ООН.
«Устали бороться. Четыре месяца пикетов - никаких результатов. Решили вынести эту тему за пределы России. Будем ждать ответов», - заявила женщина.
Пациенты и их представители сообщили, что с конца декабря 2019 года они потеряли семь человек, и вынуждены подвергать опасности жизни детей и взрослых пациентов, пробуя не доказавшие эффективности для муковисцидоза препараты.
29 февраля представители больных муковисцидозом проведут одиночные пикеты с требованием вернуть им возможность получать эффективные импортные препараты.