В МВД России нашелся еще один полковник-миллиардер с особняками во Франции и Монако
В 2015 году Сергей Терентьев подал рапорт об уходе, а в настоящее время вместе с семьей живет во Франции. Стоит отметить, что бывший полицейский живет в собственном особняке
В структуре Министерства внутренних дел России обнаружен еще один полковник-миллиардер. Это Сергей Терентьев, который занимал должность официального представителя ведомства в Абхазии, до этого был начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу.
В 2015 году Сергей Терентьев подал рапорт об уходе, а в настоящее время вместе с семьей живет во Франции. Стоит отметить, что бывший полицейский живет в собственном особняке.
Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщает, что Сергей Терентьев и его семья владеет участками в Серебряном бору стоимостью по 500 млн рублей, несколькими особняками на территории Монако и Франции. Родители экс-полицейского имеют в собственности апартаменты стоимостью 80 млн рублей.
Помимо этого полковник полиции имеет частный вертолет и автомобиль Bentley.
Сейчас Генпрокуратура изучает все материалы, которые были собраны на Сергея Терентьева. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что до этого неофициальное звание полковника-миллиардера носил бывший замглавы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, у которого при обыске обнаружили около 9 млрд рублей наличными в разной валюте.