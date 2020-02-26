Государственный банк ВТБ потратит 6 млрд рублей на модифицирование своих сервисов
Госбанк планирует потратить 6 млрд рублей на модифицирование трех своих сервисов - «Личного кабинета заемщика», «Мобильного банка для физических лиц» и «Мобильного банка для бизнеса 3.0»
Госбанк ВТБ планирует потратить 6 млрд рублей на модифицирование трех своих сервисов - «Личного кабинета заемщика», «Мобильного банка для физических лиц» и «Мобильного банка для бизнеса 3.0».
Согласно размещенной на портале госзакупок заявке, победитель тендера должен разработать архитектуру модификации систем, провести саму модификацию и автоматизированное тестирование системы, а также разработать дизайн интерфейсов. Работы по госконтракту должны быть выполнены в течение 36 месяцев, сообщает «МБХ медиа».
Ранее ВТБ разместил тендер на создание книги корпоративных ценностей за 16 млн рублей, после прочтения которой у сотрудников «должно возникать чувство сопричастности к транслируемому ключевому сообщению», а у потенциальных клиентов - желание открыть вклад в банке или взять кредит.
Кроме того, государственный банк потратит 15 млн рублей на услуги частных детективов.