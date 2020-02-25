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Москва
25 февраля 17:00

В Москве в поддержку программы реновации проголосовали умершие граждане и маленькие дети

В Можайском районе Москвы среди отзывов местных жителей в поддержку городской программы реновации жилого фонда обнаружились поддельные подписи от имени несовершеннолетних и умерших людей

В Москве в поддержку программы реновации проголосовали умершие граждане и маленькие дети
Фото: Радио Свобода

В Можайском районе Москвы среди отзывов местных жителей в поддержку городской программы реновации жилого фонда обнаружились поддельные подписи от имени несовершеннолетних и умерших людей.

В расследовании «Открытых медиа» сообщается, что на улице Кубинка реновацию, а именно снос старого дома и переселение, поддержали жильцы 34 квартир. Однако в ходе проверки подлинностей подписей оказалось, что как минимум 18 из них поддельные. Эти подписи принадлежали умершим людям, гражданам, которые здесь не живут, а также жильцам несуществующих квартир. Только 6 человек из общего списка подтвердили, что оставляли подписи в поддержку сноса.

Поддельные подписи также были выявлены в домах, расположенных в других кварталах Можайского района. Там были случаи, когда подписи за реновацию оставили 8-месячный ребенок и 5-летний мальчик.

Списки граждан, поддерживающих программу реновации жилого фонда, составляют представители «Единой России» и местной управы. Сейчас жильцы района обратились в мэрию с жалобой на фальсификацию подписей.

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