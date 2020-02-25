В Москве в поддержку программы реновации проголосовали умершие граждане и маленькие дети
В Можайском районе Москвы среди отзывов местных жителей в поддержку городской программы реновации жилого фонда обнаружились поддельные подписи от имени несовершеннолетних и умерших людей
В Можайском районе Москвы среди отзывов местных жителей в поддержку городской программы реновации жилого фонда обнаружились поддельные подписи от имени несовершеннолетних и умерших людей.
В расследовании «Открытых медиа» сообщается, что на улице Кубинка реновацию, а именно снос старого дома и переселение, поддержали жильцы 34 квартир. Однако в ходе проверки подлинностей подписей оказалось, что как минимум 18 из них поддельные. Эти подписи принадлежали умершим людям, гражданам, которые здесь не живут, а также жильцам несуществующих квартир. Только 6 человек из общего списка подтвердили, что оставляли подписи в поддержку сноса.
Поддельные подписи также были выявлены в домах, расположенных в других кварталах Можайского района. Там были случаи, когда подписи за реновацию оставили 8-месячный ребенок и 5-летний мальчик.
Списки граждан, поддерживающих программу реновации жилого фонда, составляют представители «Единой России» и местной управы. Сейчас жильцы района обратились в мэрию с жалобой на фальсификацию подписей.