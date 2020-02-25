Американские сенаторы потребовали ввести санкции против России из-за вмешательства в выборы 2020 года
Представители Демократической партии в американском Сенате направили письмо на имя госсекретаря Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина с требованием ввести новые санкции против России
Представители Демократической партии в американском Сенате направили письмо на имя госсекретаря Майка Помпео и главы Минфина Стивена Мнучина с требованием ввести новые санкции против России. Сенаторы-демократы считают, что российские власти пытаются повлиять на исход выборов президента США 2020 года.
Сенаторы требуют ввести санкции против российского правительства, а также тех, кто оказывает финансовую поддержку чиновниках.
«Мы должны направить прямое, мощное и безошибочное послание президенту Владимиру Путину: США будут решительно реагировать на продолжающееся вмешательство в выборы со стороны российского правительства», - говорится в письме представителей Демократической партии, которое цитирует «Дождь».
Американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах страны сообщают, что Россия опять попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года и обеспечить победу нынешнему президенту США Дональду Трампу. Позже представители спецслужб сообщили, что пока у них нет веских доказательств попыток России повлиять на результаты выборов.
Напомним, ранее власти США ввести антироссийские санкции из-за вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Под санкции попал близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники подконтрольных ему СМИ.