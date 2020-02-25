Российские власти построят дорогу от Краснодара до Крымского моста за 100 млрд рублей
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора разместило заявку на проектирование и строительство первого участка скоростной автомобильной дороги от Краснодара до Крымского моста
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора разместило заявку на проектирование и строительство первого участка скоростной автомобильной дороги от Краснодара до Крымского моста.
Протяженность автодороги составит 119 километров, а ее стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Из бюджета выделят 59,2 млрд рублей на 68 километров трассы, сообщают «Ведомости».
Первый участок автотрассы пройдет от хутора Белый, где располагаются развязки дорог Краснодар - Керчь и Новороссийск - Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Второй участок дороги будет проложен до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.
Напомним, что строительство моста через Керченский пролив обошлось в 228 млн рублей. Стоимость строительства Дальнего западного обхода Краснодара оценивается еще в 40 млрд рублей. Еще 166 млрд рублей выделено из бюджета на строительство трассы «Таврида». Таким образом, с учетом строительства трассы от Краснодара до моста общие расходы на дорожную инфраструктуру в Крым превысят 500 млрд рублей.