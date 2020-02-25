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25 февраля 08:15

Верховный суд России запретил взимать «налог с налога на недвижимость»

Верховный суд России признал незаконным включение налога на добавленную стоимость в оценку недвижимости. В решении суда говорится, что НДС вообще не должен упоминаться при определении стоимости

Верховный суд России запретил взимать «налог с налога на недвижимость»

Верховный суд России признал незаконным включение налога на добавленную стоимость (НДС) в оценку недвижимости. В решении суда говорится, что НДС вообще не должен упоминаться при определении стоимости. Юристы положительно оценили решение ВС РФ, отметив, что оценщики часто включают размер НДС в кадастровую стоимость, от которой зависит размер налога на недвижимость. Из-за этого люди фактически платят «налог с налога», сообщает РБК.

Соответствующее решение Верховный суд принял в рамках рассмотрения дела собственника пяти помещений в московском бизнес-центре ООО «Арт формат». В 2017 году Мосгорсуд определил стоимость принадлежащих ему объектов с учетом НДС, однако собственник с этим не согласился и подал жалобу.

Судебная коллегия апелляционной инстанции Мосгорсуда назначила дополнительную экспертизу, и из кадастровой стоимости НДС был исключен. Правительство Москвы направило кассационную жалобу на это решение и потребовало оставить в силе кадастровую оценку с НДС.

В решении Верховного суда говорится, что НДС нельзя включать в кадастровую стоимость, поскольку она используется не для продажи, а в качестве базы для расчета налога на имущество.

Юристы приветствовали решение высшей судебной инстанции, однако предположили, что на практике оценщики все равно продолжат включать в стоимость НДС, но просто не будут указывать это в заключениях.

Проблема включения НДС в кадастровую стоимость характерна в основном для Москвы. Городские власти считают, что правильно считать стоимость недвижимости именно с учетом НДС. За счет этого в период с 2014–2019 годы Москва собрала лишних 50 млрд рублей налогов.

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