25 февраля 05:15
ВОЗ призвала весь мир готовиться к пандемии коронавируса
Гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что пока вспышка коронавируса нового типа не является пандемией (эпидемия мирового масштаба), однако имеет такой потенциал
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала весь мир готовиться к потенциальной пандемии коронавируса COVID-19.
Гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что пока вспышка коронавируса нового типа не является пандемией (эпидемия мирового масштаба), однако имеет такой потенциал.
Г-н Гебрейесус добавил, что сейчас мир должен принять меры по сдерживанию распространения вируса, которым заражены уже около 80 тысяч человек и умерли 2,6 тысячи человек.
Напомним, ранее ВОЗ признала коронавирус COVID-19 чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.