Российский хоккеист Илья Ковальчук перешел в клуб Александра Овечкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает другой россиянин Александр Овечкин. В нынешнем составе команды Ковальчук стал пятым российским хоккеистом
Российский хоккеист Илья Ковальчук перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает другой россиянин Александр Овечкин. В нынешнем составе команды Ковальчук стал пятым российским хоккеистом.
В качестве компенсации за игрока «Монреаль Канадиенс» получил право выбора новичка в третьем раунде драфта 2020 года. Кроме того, клуб оставит за собой половину зарплаты Ильи Ковальчука, которая составляет 700 тысяч долларов в год, сообщает РБК.
Стоит отметить, что «Вашингтон» стал для Ковальчука в текущем сезоне уже третим клубом. Сначала он выступал за «Лос-Анджелес Кингз», а затем в статусе неограниченно свободного агента перешел в «Монреаль».
В составе «Вашингтона» играют российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.