Подмосковные власти выделили более 40 млн рублей на пиар губернатора в СМИ
Главное управление по информационной политике Московской области разместило на портале госзакупок три тендера на освещение в СМИ деятельности губернатора региона Андрея Воробьева
Главное управление по информационной политике Московской области разместило на портале госзакупок три тендера на освещение в СМИ деятельности губернатора региона Андрея Воробьева. Общая стоимость всех трех контрактов составляет 41 млн рублей.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 марта, после чего будет выбран победитель аукциона.
Первый госконтракт на 24,7 млн рублей предполагает оказание услуг по освещению деятельности органов государственной власти Московской области, ее социального и экономического развития. Подрядчик должен создать специальное приложение, которое будет рассказывать о жизни региона. Публикации из приложения должны дублироваться в бумажном формате и на сайте.
В материалах речь должна идти о деятельности губернатора и мероприятиях с его участием. Эта информация должна укрепить доверие к Андрею Воробьеву и сформировать «положительный образ Московской области как региона».
Размещаемая информация не должна компилироваться из уже напечатанного другими СМИ и должна быть достоверной.
В рамках второго госконтракта стоимостью 9,9 млн рублей подрядчик должен обеспечить публикацию положительных материалов о губернаторе Андрее Воробьеве в ежедневном российском печатном СМИ общественно-политической направленности под общей рубрикой «Наше Подмосковье».
Третья закупка стоимостью 6,4 млн рублей касается размещение публикаций о губернаторе и правительстве Московской области в электронных СМИ.