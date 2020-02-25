25 февраля 00:24
Китайские власти сообщили о 195 случаях повторного заражения коронавирусом
Китайские власти сообщили о случаях повторного заражения коронавирусом COVID-19. В Ухане, откуда начала распространяться болезнь, 195 ранее излечившихся пациентов снова заразились коронавирусом
Фото: news.day.az
Китайские власти сообщили о случаях повторного заражения коронавирусом COVID-19. В Ухане, откуда начала распространяться болезнь, 195 ранее излечившихся пациентов снова заразились коронавирусом.
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что в связи с повторными случаями заражения введен дополнительный обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших граждан.
Примечательно, что ранее посол Китая в России заверил, что повторные случаи заражения коронавирусом COVID-19 невозможны.
Всего коронавирус официально подтвержден у более 80 тысяч человек. 2620 человек погибли, а 25 тысяч пациентов выписаны из больниц.