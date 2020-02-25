В московском общественном транспорте отключат бесплатный Wi-Fi
В московском общественном транспорте отключат беспроводной интернет. Ранее воспользоваться Wi-Fi можно было в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях
Фото: Mos.ru
В московском общественном транспорте отключат беспроводной интернет. Ранее воспользоваться Wi-Fi можно было в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях.
В «Мосгортрансе» сообщили, что беспроводной интернет отключат временно. Услуга снова станет доступна для пассажиров летом текущего года.
«Услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. «Мосгортранс» подготовит обновленные требования к сервису», - сообщил «Интерфаксу» представитель муниципального предприятия.
В «Мосгортрансе» также сообщили, что обновленные требования будут подготовлены с учетом мнения пассажиров.
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