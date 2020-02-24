В России подозреваемых будут разыскивать по голосу и татуировкам
В России преступников и подозреваемых будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но и радужной оболочке глаза, голосу и даже татуировкам
В России преступников и подозреваемых будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но и радужной оболочке глаза, голосу и даже татуировкам. Сейчас МВД и Русской биометрическое общество работают над созданием Федеральной информационной системой биометрических учетов.
В Москве система биометрических учетов будет профинансирована в рамках государственной программы «Безопасный город». Советник главы МВД Владимир Овчинский сообщил РБК, что система должна заработать до конца 2021 года.
Поиск подозреваемых будет вестись по следующей схеме: после сбора всех данных на месте преступления (в том числе образцов слюны, волос, отпечатков пальцев) информация будет загружаться в систему, после чего программа выдаст список «нужных» людей.
При наличии в системе необходимых данных, камеры с функцией распознавания лиц загрузят фотографии подозреваемых. Далее эти данные будут направляться сотрудникам полиции.
Где МВД возьмет столь обширную базу данных с анализами ДНК подозреваемых, не сообщается.