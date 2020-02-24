Меню
Общество
«Крестовый поход» мэра Собянина
24 февраля 11:55

В России подозреваемых будут разыскивать по голосу и татуировкам

В России преступников и подозреваемых будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но и радужной оболочке глаза, голосу и даже татуировкам

В России подозреваемых будут разыскивать по голосу и татуировкам

В России преступников и подозреваемых будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но и радужной оболочке глаза, голосу и даже татуировкам. Сейчас МВД и Русской биометрическое общество работают над созданием Федеральной информационной системой биометрических учетов.

В Москве система биометрических учетов будет профинансирована в рамках государственной программы «Безопасный город». Советник главы МВД Владимир Овчинский сообщил РБК, что система должна заработать до конца 2021 года.

Поиск подозреваемых будет вестись по следующей схеме: после сбора всех данных на месте преступления (в том числе образцов слюны, волос, отпечатков пальцев) информация будет загружаться в систему, после чего программа выдаст список «нужных» людей.

При наличии в системе необходимых данных, камеры с функцией распознавания лиц загрузят фотографии подозреваемых. Далее эти данные будут направляться сотрудникам полиции.

Где МВД возьмет столь обширную базу данных с анализами ДНК подозреваемых, не сообщается.

Материалы по теме
Московский профсоюз полиции пожаловался на возвращение «палочной системы»
В России число силовиков выросло до 2,6 млн человек. На их содержание уходит треть бюджета
Российские власти по ошибке объявили в розыск американского пастора вместо бизнесмена-застройщика
Сейчас на главной
Подмосковные власти выделили более 40 млн рублей на пиар губернатора в СМИ
госзакупки
Подмосковные власти выделили более 40 млн рублей на пиар губернатора в СМИ
Главное управление по информационной политике Московской области разместило на портале госзакупок три тендера на освещение в СМИ деятельности губернатора региона Андрея Воробьева
В Москве около платформы «Северянин» обнаружили радиоактивную плитку
радиация
В Москве около платформы «Северянин» обнаружили радиоактивную плитку
Столичные активисты совместно с депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым обнаружили радиоактивную плитку на тротуаре около железнодорожной платформы «Северянин» (сейчас переименована в «Ростокино»)
В Италии из-за стремительного распространения коронавируса отменили футбольные матчи
коронавирус
В Италии из-за стремительного распространения коронавируса отменили футбольные матчи
В Италии из-за распространения китайского коронавируса COVID-19 отменили несколько футбольных матчей Серии А. Ранее были отменены более 40 матчей в низших дивизионах
Госдепартамент США обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
эпидемии
Госдепартамент США обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
По версии американских властей, созданные россиянами фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно Штаты стоят за созданием опасного вируса
Авторская колонка
Вольерная охота: сходы и петиции не помогли
Президент Путин подписал закон о легализации «вольерной охоты». Я прочитал серию гневных постов против этого варварства, посмотрел шокирующие фотографии – и прямо стало интересно: а откуда вообще взялся такой дикий закон?
Рощин Алексей
В клятве Гиппократа про ВИЧ ничего не сказано
здравоохранение
В клятве Гиппократа про ВИЧ ничего не сказано
Министерство здравоохранения Пермского края не выявило признаков нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны со стороны врача больницы, расположенной в поселке Ныроб, которая отказала в приеме ВИЧ-инфицированному гражданину
Уголовных дел много не бывает
МВД
Уголовных дел много не бывает
Московский профсоюз полиции обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о том, что сотрудников подмосковной полиции принуждают выполнять план по возбуждению не менее 80 уголовных дел в месяц
Общество
На московском аукционе автограф Владимира Путина продали за 340 тысяч рублей
На сайте аукционного дома сообщается, что свой автограф Владимир Путин поставил, когда благодарил Валентина Зорина за подаренную книгу «Неизвестное об известном». Это произошло в сентябре 2001 года
«РЖД» бросает на дороге по 1800 поездов в сутки из-за невостребованности
РЖД
«РЖД» бросает на дороге по 1800 поездов в сутки из-за невостребованности
Количество грузовых составов, временно оставленных «Российскими железными дорогами» без движения, в текущем году достигло исторического максимума - 1800 поездов в сутки. В 2019 году этот показатель составлял 1685 поездов
Чиновники бизнес-класса
госзакупки
Чиновники бизнес-класса
Организация «Трансперенси интернешнл Россия» опубликовала расследование о расходах бюджета на перелеты российских чиновников. Только перелеты главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2019 году обошлись государственной казне в 200 млн рублей.
Российские хоккеисты обвинили главу профсоюза в присвоении миллионных членских взносов
хоккей
Российские хоккеисты обвинили главу профсоюза в присвоении миллионных членских взносов
Несколько российских хоккеистов написали письмо генеральному прокурору с просьбой провести проверку расходования денежных средств Межрегиональным профсоюзом игроков КХЛ
Сергей Шнуров после вступления в «Партию Роста» удалил стихи с критикой президента
Партия роста
Сергей Шнуров после вступления в «Партию Роста» удалил стихи с критикой президента
Лидер группы «Ленинград» после вступления в «Партию Роста» удалил из своего Instagram некоторые свои посты со стихами, в которых содержится критика президента и пенсионной реформы
Минпромторг анонсировал повышение транспортного налога на старые автомобили
транспортный налог
Минпромторг анонсировал повышение транспортного налога на старые автомобили
Минпромторг предложил повысить размер транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Базовая ставка экологического налога может повыситься с 1 января 2021 года
ОБСЕ обнародовала доклад с критикой следствия по делу об убийстве Бориса Немцова
Борис Немцов
ОБСЕ обнародовала доклад с критикой следствия по делу об убийстве Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова в ОБСЕ назвали посягательством на демократию, а «любые затянувшиеся сомнения относительно мотивов и исполнителей таких нападений бросают длинные, пугающие тени на политическую жизнь страны»
«Денег вообще нет»
здравоохранение
«Денег вообще нет»
В Минздраве России заявили об отсутствии денежных средств на лечение больных спинальной мышечной атрофией (СМА) детей. В 2020 году эти затраты оцениваются в 239 млн рублей
Минобороны РФ заказало автомобиль бизнес-класса за рекордные 30 млн рублей
госзакупки
Минобороны РФ заказало автомобиль бизнес-класса за рекордные 30 млн рублей
В документах отмечается, что закупка проводится с целью обеспечения служебной деятельности руководства ведомства. Тендер будет проводиться в закрытом режиме, поэтому данных об этой закупке в открытом доступе немного
Силовики заинтересовались пожертвованиями граждан
ФБК
Силовики заинтересовались пожертвованиями граждан
Российские граждане, которые жертвовали свои личные средства на деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, стали получать приглашения на допросы в рамках уголовного дела об «отмывании» в ФБК
Авторская колонка
Война – это просто такой бизнес
На Донбассе опять стреляют. Почему стреляют? Потому что это приносит деньги. Есть такое понятие - экономика войны. Это словосочетание придумал не я. Эту тему экономисты начали активно разрабатывать ещё во время гражданской войны в Югославии.
Авдерин Валерий
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.