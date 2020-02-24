В Москве около платформы «Северянин» обнаружили радиоактивную плитку
Столичные активисты совместно с депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым обнаружили радиоактивную плитку на тротуаре около железнодорожной платформы «Северянин» (сейчас переименована в «Ростокино»)
Столичные активисты совместно с депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым обнаружили радиоактивную плитку на тротуаре около железнодорожной платформы «Северянин» (сейчас переименована в «Ростокино»).
Излучение от одной гранитной плитки превысило норму в шесть раз и составило примерно 250−350 мкр/ч. На площади в пять квадратных метров активисты обнаружили 10 радиоактивных плиток.
Физик-ядерщик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский сообщил, что внутрь гранита инкорпорированы радионуклиды. Специалист предположил, что они будут разлетаться в виде пыли и вызывать внутреннее облучение. «Рабочие, которые распиливали этот гранит, конечно вдохнули все это и получили дозу», — заявил «МБХ медиа» эксперт.
Андрей Ожаровский призвал выяснить, кто устанавливал плитку в районе платформы «Северянин», кто ее распиливал и почему не проводился дозиметрический контроль.
Активисты в свою очередь вызвали сотрудников МЧС, которые подтвердили факт превышения нормы радиации и сообщили об этом в спецподразделение. При этом специалисты лаборатории «Радон» заявили, что превышения фоновых значений выявлено не было.