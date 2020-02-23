В Италии из-за стремительного распространения коронавируса отменили футбольные матчи
В Италии из-за распространения китайского коронавируса COVID-19 отменили несколько футбольных матчей Серии А. Ранее были отменены более 40 матчей в низших дивизионах
В Италии из-за распространения китайского коронавируса COVID-19 отменили несколько футбольных матчей Серии А. Ранее были отменены более 40 матчей в низших дивизионах.
Премьер-министр страны Джузеппе Конте оьбъявил об отмене всех спортивных мероприятий в регионах Ломбардия (региональный центр – Милан) и Венето (Венеция), в том числе и футбольные матчи «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма», сообщает Sports.ru.
Мэр Милана Джузеппе Сала в свою очередь сообщил, что в рамках недопущения распространения опасного коронавируса также были отменены занятия в университетах.
Под угрозой оказалось и проведение матча Лиги Европы между миланским «Интером» и «Лудогорцем». Игру перенесут или проведут без болельщиков.
В Италии по состоянию на 23 февраля коронавирус COVID-19 официально подтвержден у 132 человек. Двое скончались. Власти страны ввели карантин в 12 городах, а Венеции досрочно завершили карнавал.
Жителей городов, где ввели карантин, попросили не выходить из дома. Закрыты школы, магазины, музеи, а государственные учреждения работают в ограниченном режиме.