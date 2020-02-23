Меню
В мире
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
23 февраля 13:05

Госдепартамент США обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

По версии американских властей, созданные россиянами фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно Штаты стоят за созданием опасного вируса

Госдепартамент США обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Фото: rupres.com

Госдепартамент США обвинил Россию в проведении кампании по распространению дезинформации о вспышке коронавируса COVID-19. По версии американских властей, созданные россиянами фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно Штаты стоят за созданием опасного вируса.

Заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что авторы версии о том, что коронавирус является биологическим оружием ЦРУ, рассчитывают посеять смуту в обществе и подорвать доверие к американским институтам власти, пишет The Guardian.

«Российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью», — заявил Филип Рикер.

В социальных сетях также распространялась версия, согласно которой к китайскому коронавирусу имеет отношение глава Microsoft Билл Гейтс. Соответствующие сообщения распространяются на английском, немецком, испанском и французском языках.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В начале февраля Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 23 февраля в Китае общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 76936 человек. С начала эпидемии умерли 2442 человека. В других странах коронавирусом заразились 1788 человек, в скончались 20 человек.

Материалы по теме
В Италии из-за стремительного распространения коронавируса отменили футбольные матчи
В Москве сотрудники санэпиднадзора проверяют всех лиц азиатской внешности на коронавирус
В Москве для борьбы с коронавирусом используют систему распознавания лиц
Сейчас на главной
Авторская колонка
Вольерная охота: сходы и петиции не помогли
Президент Путин подписал закон о легализации «вольерной охоты». Я прочитал серию гневных постов против этого варварства, посмотрел шокирующие фотографии – и прямо стало интересно: а откуда вообще взялся такой дикий закон?
Рощин Алексей
В клятве Гиппократа про ВИЧ ничего не сказано
здравоохранение
В клятве Гиппократа про ВИЧ ничего не сказано
Министерство здравоохранения Пермского края не выявило признаков нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны со стороны врача больницы, расположенной в поселке Ныроб, которая отказала в приеме ВИЧ-инфицированному гражданину
Уголовных дел много не бывает
МВД
Уголовных дел много не бывает
Московский профсоюз полиции обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о том, что сотрудников подмосковной полиции принуждают выполнять план по возбуждению не менее 80 уголовных дел в месяц
Общество
На московском аукционе автограф Владимира Путина продали за 340 тысяч рублей
На сайте аукционного дома сообщается, что свой автограф Владимир Путин поставил, когда благодарил Валентина Зорина за подаренную книгу «Неизвестное об известном». Это произошло в сентябре 2001 года
«РЖД» бросает на дороге по 1800 поездов в сутки из-за невостребованности
РЖД
«РЖД» бросает на дороге по 1800 поездов в сутки из-за невостребованности
Количество грузовых составов, временно оставленных «Российскими железными дорогами» без движения, в текущем году достигло исторического максимума - 1800 поездов в сутки. В 2019 году этот показатель составлял 1685 поездов
Чиновники бизнес-класса
госзакупки
Чиновники бизнес-класса
Организация «Трансперенси интернешнл Россия» опубликовала расследование о расходах бюджета на перелеты российских чиновников. Только перелеты главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2019 году обошлись государственной казне в 200 млн рублей.
Российские хоккеисты обвинили главу профсоюза в присвоении миллионных членских взносов
хоккей
Российские хоккеисты обвинили главу профсоюза в присвоении миллионных членских взносов
Несколько российских хоккеистов написали письмо генеральному прокурору с просьбой провести проверку расходования денежных средств Межрегиональным профсоюзом игроков КХЛ
Сергей Шнуров после вступления в «Партию Роста» удалил стихи с критикой президента
Партия роста
Сергей Шнуров после вступления в «Партию Роста» удалил стихи с критикой президента
Лидер группы «Ленинград» после вступления в «Партию Роста» удалил из своего Instagram некоторые свои посты со стихами, в которых содержится критика президента и пенсионной реформы
Минпромторг анонсировал повышение транспортного налога на старые автомобили
транспортный налог
Минпромторг анонсировал повышение транспортного налога на старые автомобили
Минпромторг предложил повысить размер транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Базовая ставка экологического налога может повыситься с 1 января 2021 года
ОБСЕ обнародовала доклад с критикой следствия по делу об убийстве Бориса Немцова
Борис Немцов
ОБСЕ обнародовала доклад с критикой следствия по делу об убийстве Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова в ОБСЕ назвали посягательством на демократию, а «любые затянувшиеся сомнения относительно мотивов и исполнителей таких нападений бросают длинные, пугающие тени на политическую жизнь страны»
«Денег вообще нет»
здравоохранение
«Денег вообще нет»
В Минздраве России заявили об отсутствии денежных средств на лечение больных спинальной мышечной атрофией (СМА) детей. В 2020 году эти затраты оцениваются в 239 млн рублей
Минобороны РФ заказало автомобиль бизнес-класса за рекордные 30 млн рублей
госзакупки
Минобороны РФ заказало автомобиль бизнес-класса за рекордные 30 млн рублей
В документах отмечается, что закупка проводится с целью обеспечения служебной деятельности руководства ведомства. Тендер будет проводиться в закрытом режиме, поэтому данных об этой закупке в открытом доступе немного
Силовики заинтересовались пожертвованиями граждан
ФБК
Силовики заинтересовались пожертвованиями граждан
Российские граждане, которые жертвовали свои личные средства на деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, стали получать приглашения на допросы в рамках уголовного дела об «отмывании» в ФБК
Авторская колонка
Война – это просто такой бизнес
На Донбассе опять стреляют. Почему стреляют? Потому что это приносит деньги. Есть такое понятие - экономика войны. Это словосочетание придумал не я. Эту тему экономисты начали активно разрабатывать ещё во время гражданской войны в Югославии.
Авдерин Валерий
Голосуем, не отрываясь от работы!
поправки в конституцию
Голосуем, не отрываясь от работы!
Центризбирком предложил организовать участки для голосования по вопросу изменения Конституции РФ на предприятиях, чтобы люди могли проголосовать на рабочем месте
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела невозвратные билеты в бизнес-класс
авиакомпании
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела невозвратные билеты в бизнес-класс
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о введении невозвратных билетов в тарифных группах «бизнес» и «комфорт». Такие билеты появятся в продаже 4 марта 2020 года
Геннадий Зюганов назвал приговор по делу «Сети» завышенным, а обвинение необоснованным
дело сети
Геннадий Зюганов назвал приговор по делу «Сети» завышенным, а обвинение необоснованным
Депутат и лидер КПРФ назвал приговоры по резонансному делу «Сети» «явно завышенными». Политик также отметил, что это дело раскололо общество
Бизнесвумен Елена Батурина лишилась статуса самой богатой женщины России
рейтинг самых-самых
Бизнесвумен Елена Батурина лишилась статуса самой богатой женщины России
Супруга покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова потеряла статус самой богатой женщины России. Этого неофициального титула ее лишила основательница популярного онлайн-магазина Wildberries
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.