Госдепартамент США обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
По версии американских властей, созданные россиянами фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно Штаты стоят за созданием опасного вируса
Госдепартамент США обвинил Россию в проведении кампании по распространению дезинформации о вспышке коронавируса COVID-19. По версии американских властей, созданные россиянами фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно Штаты стоят за созданием опасного вируса.
Заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что авторы версии о том, что коронавирус является биологическим оружием ЦРУ, рассчитывают посеять смуту в обществе и подорвать доверие к американским институтам власти, пишет The Guardian.
«Российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью», — заявил Филип Рикер.
В социальных сетях также распространялась версия, согласно которой к китайскому коронавирусу имеет отношение глава Microsoft Билл Гейтс. Соответствующие сообщения распространяются на английском, немецком, испанском и французском языках.
Напомним, вспышка коронавируса нового типа началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В начале февраля Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По состоянию на 23 февраля в Китае общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 76936 человек. С начала эпидемии умерли 2442 человека. В других странах коронавирусом заразились 1788 человек, в скончались 20 человек.