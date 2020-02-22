Пермский Минздрав не нашел нарушений в действиях врача, которая отказалась принять ВИЧ-инфицированного
Министерство здравоохранения Пермского края не выявило признаков нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны со стороны врача больницы, расположенной в поселке Ныроб, которая отказала в приеме ВИЧ-инфицированному гражданину
Министерство здравоохранения Пермского края не выявило признаков нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны со стороны врача больницы, расположенной в поселке Ныроб, которая отказала в приеме ВИЧ-инфицированному гражданину.
Глава ведомства Оксана Мелехова не сообщила подробности о проверке, но отметила, что обратившегося с жалобой пациента обеспечили необходимыми лекарствами.
Ранее представитель Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Анна Каргапольцева рассказала пермским журналистам, что терапевт отказалась принять ВИЧ-инфицированного мужчину с криком «Вы нас всех перезаражаете!». Мужчина недавно вышел из колонии-поселения, где узнал о своем ВИЧ-статусе. В колонии он начал получать антиретровирусную терапию.
Досталось от поселкового врача и самой правозащитнице. «Из регистратуры на весь коридор она (врач) кричала: «Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают… Вот ее медкарта, надо посмотреть… А этот пускай быстрее умрет», - рассказала член ОНК.