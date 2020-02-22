Московский профсоюз полиции пожаловался на возвращение «палочной системы»
Московский профсоюз полиции обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о том, что сотрудников подмосковной полиции принуждают выполнять план по возбуждению не менее 80 уголовных дел в месяц
Московский профсоюз полиции обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о том, что сотрудников подмосковной полиции принуждают выполнять план по возбуждению не менее 80 уголовных дел в месяц.
Глава профсоюза Михаил Пашкин просит Владимира Колокольцева назначить служебную проверку в отношении замглавы МВД генерал-полковника Аркадия Гостева, который отвечает за работу органов дознания, а также проверить все подмосковное управление, сообщает РБК.
Пашкин сообщил, что 21 февраля, в полиции по Орехово-Зуевскому району состоялось совещание дознавателей, в ходе которого сотрудникам поставили задачу сдать до конца месяца 55 уголовных дел. Согласно аудиозаписи с мероприятия, участники совещания заявили, что руководство подмосковного главка МВД сообщило им о том, что в среднем по региону сдается 80 уголовных дел в месяц. В этой связи орехово-зуевских полицейских отчитали за «недостаточное количество уголовных дел».
Напомним, что руководство МВД России еще несколько лет назад начало борьбу с «палочной» системой, когда полицейских вынуждали выполнять «план» по уголовным делам. В 2010 году тогдашний глава ведомства Рашид Нургалиев подписал приказ о новых критериях оценки деятельности милиции, в соответствии с которым учитывалось мнение граждан о работе правоохранителей. При этом «валовые» показатели были исключены для оценки работы силовиков.
Сменивший Рашида Нургалиева Владимир Колокольцев заявил, что является «убежденным сторонником отмены «палочной системы»», однако жалоба столичного профсоюза полицейских говорит о том, что на местах силовиков по-прежнему заставляют работать ради показателей.