На московском аукционе автограф Владимира Путина продали за 340 тысяч рублей
На сайте аукционного дома сообщается, что свой автограф Владимир Путин поставил, когда благодарил Валентина Зорина за подаренную книгу «Неизвестное об известном». Это произошло в сентябре 2001 года
В Москве на аукционе «12-й стул» продали личный автограф президента России Владимира Путина американисту Валентину Зорину за 340 тысяч рублей.
На сайте аукционного дома сообщается, что свой автограф Владимир Путин поставил, когда благодарил Валентина Зорина за подаренную книгу «Неизвестное об известном». Это произошло в сентябре 2001 года.
«Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически все и всегда было блестяще и высшей степени талантливо. Желаю Вам успехов. В.Путин», - написал глава государства, сообщает ТАСС.
Стартовая цена лота составила 340 тысяч рублей. Столько же автограф заплатил покупатель. Отметим, что автограф автора «Игры престолов» Джорджа Мартина продали на аукционе за 15 тысяч рублей (начальная цена лота – тысяча рублей).