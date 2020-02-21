«РЖД» бросает на дороге по 1800 поездов в сутки из-за невостребованности
Количество грузовых составов, временно оставленных «Российскими железными дорогами» без движения, в текущем году достигло исторического максимума - 1800 поездов в сутки. В 2019 году этот показатель составлял 1685 поездов
Количество грузовых составов, временно оставленных «Российскими железными дорогами» без движения, в текущем году достигло исторического максимума - 1800 поездов в сутки. В 2019 году этот показатель составлял 1685 поездов.
По состоянию на январь 2020 года парк вагонов, которые компания не задействует в перевозках, превысил 290 тысяч единиц. За минувший год оборот одного вагона замедлился более чем на пять суток.
Одновременно с этим парк вагонов «Российских железных дорог» с каждым годом становится больше. Так, к текущему году количество вагонов выросло на 5% до 1,17 млн единиц, сообщает «КоммерсантЪ».
Источник издания в сфере железнодорожных перевозок объяснил сложную обстановку на сети «РЖД» результатом разбалансировки технологических процессов внутри самой госкомпании, а производство новых вагонов идет рекордными темпами за счет привлечения государственных средств.
В «РЖД» заявили, что без движения в основном остаются полувагоны для перевозки угля, поскольку они оказываются невостребованными грузоотправителями из-за ухудшения конъюнктуры на рынке.