Чиновники тратят миллиарды рублей из бюджета на перелеты бизнес-классом и частными самолетами
Организация «Трансперенси интернешнл Россия» опубликовала расследование о расходах бюджета на перелеты российских чиновников. Только перелеты главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2019 году обошлись государственной казне в 200 млн рублей.
Организация «Трансперенси интернешнл Россия» опубликовала расследование о расходах бюджета на перелеты российских чиновников. Борцы с коррупцией подсчитали, что только перелеты главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2019 году обошлись государственной казне в 200 млн рублей.
В «Трансперенси интернешнл Россия» подсчитали, что в 2018 году объем заключенных госконтрактов по организации авиаперелетов чиновников составил 2,3 млрд рублей. В 2019 году сумма по аналогичным госконтрактам составила 2,1 млрд рублей, а в 2020 году - 1,7 млрд рублей. Правда, здесь речь идет только о тратах на авиаперелеты девяти министерств из 21 и некоторых служб и ведомств, чьи данные по закупкам есть в открытом доступе. Общие же расходы на перелеты федеральных чиновников могут быть в несколько раз больше.
Из тех министерств и ведомств, чьи данные о госзакупках находятся в открытом доступе, больше всех летают в командировки сотрудники Министерства иностранных дел (расходы составили 1,3 млрд рублей в 2019 году), сотрудники Государственной фельдъегерской службы (ГФС) (239 млн рублей), Минпромторга (101 млн рублей), аппарата Совета Федерации (86 млн рублей), Минэкономразвития (72 млн рублей) и Минфина (64 млн рублей).
В ходе проверки в отношении Минпромторга, Минфина, Минкультуры и уже упраздненного Министерства по делам Северного Кавказа выяснилось, что 63% из выделенных на авиаперелеты средств потрачены на полеты бизнес-классом (более 90 млн рублей). При этом стоимость билетов бизнес-класса в 3-8 раз превышает стоимость билетов в «эконом». «Бизнесом» летают даже те чиновники, которым по статусу положено летать только экономическим классом.
В Минфине на это заявили, что в соответствии с законодательством ведомство может принимать отдельные решения по покупке билетов сотрудникам независимо от уровня занимаемой должности. В свою очередь в Государственной фельдъегерской службе сообщили, что большие транспортные расходы ведомства обусловлены необходимостью доставки большого объема корреспонденции, но билеты они закупают только эконом-класса.
В расследовании «Трансперенси интернешнл» также сообщается, что глава Минпромторга Денис Мантуров предпочитает летать частным бизнес-джетом. Это самолеты Sukhoi Superjet 100 (бортовой номер RA-89053) и дальнемагистральный Tу-204 (RA-64014) с VIP-салоном, которые принадлежат структурам ПАО «ОАК» и эксплуатируются АО «Русджет». В 2019 году министр совершил 34 перелета на «суперджете» и 23 перелета на Ту-204.
В компании «Русджет» комментировать полеты Дениса Мантурова отказались, однако бывший глава компании Ярослав Одинцев ранее рассказывал BizavNews, что министр несколько лет летает на их «Суперджете». Сам Одинцев ранее руководил «СЛО «Россия», который занимается авиаперевозкой первых лиц государства.
Между тем, в «Трансперенси» предполагают, что министр Мантуров использует частные самолеты не только в служебных, но и личных целях. Так, самолеты, на которых он предположительно летал, девять раз приземлялись в Геленджике, где находятся семейные активы Мантуровых – доля в пансионате «Приморье», виноградники (ООО «Мантра») и таунхаус в элитном комплексе «Феллини парк».
Общая стоимость путешествий частными самолетами по маршрутам Дениса Мантурова за девять месяцев 2019 года составила более 200 млн руб.лей. В самом Минпромторге заявили, что для руководителей ведомства не арендуются частные самолеты, а покупаются билеты на обычные рейсы.
Впрочем, Денис Мантуров не единственный российский чиновник, который предпочитает летать не бизнес-классом регулярных рейсов, а на частных самолетах. По данным «ТИ», в 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова и теперь уже бывший министр образования Михаил Котюков летали в Воронеж для обсуждения проблем в социальной сфере региона на частном самолете Bombardier. Экс-министр спорта Павел Колобков осенью 2019 года прилетел в Казань на бизнес-джете, а бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в августе 2018 года летал в Дагестан на частном Bombardier CL604 Challenger швейцарской компании Nomad Aviation AG.