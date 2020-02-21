Российские хоккеисты обвинили главу профсоюза в присвоении миллионных членских взносов
Несколько российских хоккеистов написали письмо генеральному прокурору с просьбой провести проверку расходования денежных средств Межрегиональным профсоюзом игроков КХЛ
Несколько российских хоккеистов написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку расходования денежных средств Межрегиональным профсоюзом игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спортсмены подозревают, что глава профсоюза Андрей Коваленко направляет членские взносы организации в собственный бизнес. Авторы жалобы также сообщили, что г-н Коваленко не исполняет обязанности главы профсоюза, а финансово-хозяйственная деятельность профсоюза «засекречена и тщательно скрывается от игроков», сообщает «КоммерсантЪ».
Хоккеисты просят возбудить уголовное дело в отношении Андрея Коваленко при наличии «признаков уголовно наказуемого деяния».
Обычно хоккеисты платят в профсоюз членские взносы в размере 1% от своего контракта, поэтому в сумме эти взносы могут составлять около 100 млн рублей.