21 февраля 08:20
Сергей Шнуров после вступления в «Партию Роста» удалил стихи с критикой президента
Лидер группы «Ленинград» после вступления в «Партию Роста» удалил из своего Instagram некоторые свои посты со стихами, в которых содержится критика президента и пенсионной реформы
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после вступления в «Партию Роста» удалил из своего Instagram некоторые свои посты со стихами, в которых содержится критика президента Владимира Путина и пенсионной реформы.
«Открытые медиа» сообщают, что музыкант удалил стихи, посвященные депутатам, чиновникам, священнослужителям и Владимиру Путину. Среди удаленных оказалось произведение «Вова как основа», опубликованное после победы Путина на президентских выборах 2018 года, а также стихотворение с критикой повышения пенсионного возраста.
Напомним, 20 февраля петербургское отделение «Партии Роста» утвердило решение о выдаче Сергею Шнурову партбилета. Музыкант отметил, что с ним партии «будет веселей».