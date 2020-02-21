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Экономика
4 млрд оттенков коррупции
21 февраля 07:50

Минпромторг анонсировал повышение транспортного налога на старые автомобили

Минпромторг предложил повысить размер транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Базовая ставка экологического налога может повыситься с 1 января 2021 года

Минпромторг анонсировал повышение транспортного налога на старые автомобили

Минпромторг России предложил повысить размер транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Базовая ставка экологического налога может повыситься с 1 января 2021 года, сообщил замглавы ведомства Александр Морозов.

Согласно данным «Автостата», по состоянию на 1 января 2018 года, автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже в России насчитывалось более 58%. В Москве доля таких транспортных средств составляла 40%, в связи с чем городские власти предлагали ограничить движение неэкологичных машины.

В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил запретить передвижения коммерческого автотранспорта с низким экологическим классом. «Давайте скажем «нет» через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, Евро-0 и Евро-1. Давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.

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