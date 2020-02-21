ОБСЕ обнародовала доклад с критикой следствия по делу об убийстве Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова в ОБСЕ назвали посягательством на демократию, а «любые затянувшиеся сомнения относительно мотивов и исполнителей таких нападений бросают длинные, пугающие тени на политическую жизнь страны»
Парламентская ассамблея ОБСЕ обнародовала доклад о расследовании убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Авторы доклада указали на недостатки следствия и на то, что заказчики убийства так и не были привлечены к ответственности.
Убийство Бориса Немцова в ОБСЕ назвали посягательством на демократию, а «любые затянувшиеся сомнения относительно мотивов и исполнителей таких нападений бросают длинные, пугающие тени на политическую жизнь страны».
В докладе также содержится критика качества следствия по делу об убийстве Бориса Немцова. Так, следователи опросили не всех свидетелей преступления, сразу отвергли политическую версию убийства и проигнорировали заявление одного из чеченских политиков, который говорил, что у него была информация о намерении устранить лидеров российской оппозиции Бориса Немцова и Гарри Каспарова еще в 2012 году.
Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза (младший) в беседе с порталом Znak.com заявил, что этот доклад стал «кульминацией международной кампании против продолжающейся безнаказанности заказчиков и организаторов самого громкого политического убийства современной истории России».
Кара-Мурза также отметил, что российские правоохранительные органы так и не провели качественного расследования из-за «отсутствия желания и политической воли».