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21 февраля 00:02

Минобороны РФ заказало автомобиль бизнес-класса за рекордные 30 млн рублей

В документах отмечается, что закупка проводится с целью обеспечения служебной деятельности руководства ведомства. Тендер будет проводиться в закрытом режиме, поэтому данных об этой закупке в открытом доступе немного

Минобороны РФ заказало автомобиль бизнес-класса за рекордные 30 млн рублей

Министерство обороны РФ опубликовало на портале госзакупок заявку на поставку легкового автомобиля бизнес-класса стоимостью 30 млн рублей. В документах отмечается, что закупка проводится с целью обеспечения служебной деятельности руководящего состава министерства.

Тендер будет проводиться в закрытом режиме, поэтому данных об этой закупке в открытом доступе немного. Помимо рекордной стоимости госконтракта известно, что заявки будут приниматься до 26 февраля, а срок поставки – 10 ноября текущего года.

По данным Znak.com, закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта РФ.

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