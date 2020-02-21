21 февраля 00:02
Минобороны РФ заказало автомобиль бизнес-класса за рекордные 30 млн рублей
В документах отмечается, что закупка проводится с целью обеспечения служебной деятельности руководства ведомства. Тендер будет проводиться в закрытом режиме, поэтому данных об этой закупке в открытом доступе немного
Министерство обороны РФ опубликовало на портале госзакупок заявку на поставку легкового автомобиля бизнес-класса стоимостью 30 млн рублей. В документах отмечается, что закупка проводится с целью обеспечения служебной деятельности руководящего состава министерства.
Тендер будет проводиться в закрытом режиме, поэтому данных об этой закупке в открытом доступе немного. Помимо рекордной стоимости госконтракта известно, что заявки будут приниматься до 26 февраля, а срок поставки – 10 ноября текущего года.
По данным Znak.com, закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта РФ.