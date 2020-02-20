Россиян стали вызывать на допросы из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией
Российские граждане, которые жертвовали свои личные средства на деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, стали получать приглашения на допросы в рамках уголовного дела об «отмывании» в ФБК
Российские граждане, которые жертвовали свои личные средства на деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, стали получать приглашения на допросы в рамках уголовного дела об «отмывании» в ФБК.
Менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщил «Медиазоне», что жертвователям звонят сотрудники управлений экономической безопасности и противодействия коррупции региональных управлений МВД. Пока сообщается как минимум о шести приглашениях на допрос, которые получили жители Санкт-Петербурга, Омска и Новосибирска.
Так, повестку на допрос по поводу пожертвований получил волонтер омского штаба Алексея Навального Сергей Семенов. Во время вручения повестки сотрудник спросил Семенова, «переводил ли он деньги Навальному» и сказал, что еще троих жителей Омска проверяют из-за пожертвований ФБК.
Напомним, ранее в рамках дела об «отмывании» в ФБК суд по ходатайству следствия арестовал личные счета сотрудников и волонтеров ФБК, а также штабов Алексея Навального. Преступными средствами, которые «отмывались» в ФБК, следствие считает добровольные пожертвования граждан на антикоррупционную деятельность.