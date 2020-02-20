20 февраля 11:57
Работникам крупных предприятий разрешат проголосовать по изменению Конституции на рабочем месте
Центризбирком предложил организовать участки для голосования по вопросу изменения Конституции РФ на предприятиях, чтобы люди могли проголосовать на рабочем месте
Центризбирком предложил организовать участки для голосования по вопросу изменения Конституции РФ на предприятиях, чтобы люди могли проголосовать на рабочем месте.
Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что участки для голосования планируется организовать на предприятиях с численностью сотрудников в 200-300 человек. Граждане смогут записаться на дополнительные участки через систему «Мобильный избиратель».
Напомним, что власти планируют провести всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию в будний день – 22 апреля, который будет объявлен выходным.