20 февраля 11:51
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела невозвратные билеты в бизнес-класс
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о введении невозвратных билетов в тарифных группах «бизнес» и «комфорт». Такие билеты появятся в продаже 4 марта 2020 года
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о введении невозвратных билетов в тарифных группах «бизнес» и «комфорт». Такие билеты появятся в продаже 4 марта 2020 года.
На сайте «Аэрофлота» сообщается, что невозвратные билеты станут более доступными по цене.
Невозвратные авиабилеты бизнес- и комфорт-класса можно приобрести на всех направлениях. Также такие билеты будут доступны для пассажиров авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот».
Напомним, что авиакомпании не возвращают деньги при сдаче невозвратных билетов за исключением редких случаев, например, болезни.