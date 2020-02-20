Геннадий Зюганов назвал приговор по делу «Сети» завышенным, а обвинение необоснованным
Депутат и лидер КПРФ назвал приговоры по резонансному делу «Сети» «явно завышенными». Политик также отметил, что это дело раскололо общество
Депутат и лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал приговоры по резонансному делу «Сети» (запрещенная в России организация) «явно завышенными». Политик также отметил, что это дело раскололо общество.
«Общество крайне расколото. Молодежи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства избыточно усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения необоснованны. Не нужно видеть в каждой молодежной группе заговорщиков, желающих свергнуть этот строй», - заявил Геннадий Зюганов.
Ранее депутат и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов потребовал от правоохранительных органов доказать, что показания у обвиняемых были выбиты с применением пыток, привлечь виновных в этом и пересмотреть дело.
В поддержку молодых людей, которые получили от 6 до 18 лет строгого режима за умысел организовать государственный переворот, выступили врачи, учителя, ученые, IT-специалисты, мультипликаторы, деятели культуры и многие другие.