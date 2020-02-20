Бизнесвумен Елена Батурина лишилась статуса самой богатой женщины России
Супруга покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова потеряла статус самой богатой женщины России. Этого неофициального титула ее лишила основательница популярного онлайн-магазина Wildberries
Супруга покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина потеряла статус самой богатой женщины России. Этого неофициального титула ее лишила основательница популярного онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.
Состояние Татьяны Бакальчук за минувший год увеличилось на 400 млн долларов и составило 1,4 млрд долларов, сообщает Forbes.
Согласно рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов Рунета, опубликованному Forbes 20 февраля, в 2019 году оборот магазина Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей. Детище Татьяны Бакальчук обошло «Аэрофлот» и AliExpress Russia.
Состояние главы Inteco Management Елены Батуриной, которая на протяжении многих лет считалась самой богатой женщиной России, осталось неизменным и составляет 1,2 млрд долларов.