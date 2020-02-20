В России пообещали вспышку китайского коронавируса к концу года
Первая волна заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию нового типа, уже идет на спад. Это обусловлено тем, что респираторные коронавирусы активны в основном с декабря по апрель
В России вспышка китайского коронавируса COVID-19 может начаться ближе к осени текущего года. Такой прогноз озвучил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Специалист считает, что первая волна заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию нового типа, уже идет на спад. Это обусловлено тем, что респираторные коронавирусы активны в основном с декабря по апрель. Однако нельзя с уверенностью сказать, что вирус обошел Россию стороной. В нашей стране вспышка заболевания начнется во время второй волны осенью.
«Вероятность, что коронавирус исчезнет сам по себе составляет не более 50%», сообщил Александр Лукашев «Известиям».
Согласно последним данным, жертвами коронавируса COVID-19 стали более двух тысяч человек. Зараженными считаются 75 тысяч человек. В России было выявлено два случая инфицирования, еще четверо граждан РФ заразились на круизном лайнере Diamond Princess.