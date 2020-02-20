Сотрудники ГИБДД и ФССП проводят рейды по отлову злостных неплательщиков автомобильных штрафов
Сотрудники ГИБДД и ФССП проводят совместные рейды на российских дорогах с целью выявления злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) проводят совместные рейды на российских дорогах с целью выявления злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили неплательщиков, а судебные приставы прямо на месте накладывают на них арест.
Поводом для принятия жестких мер в отношении нарушителей-рецидивистов стало ДТП, которое произошло в Москве в конце января. Тогда по вине водителя BMW погиб человек, а в ходе расследования выяснилось, что у виновника было 650 неоплаченных штрафов, сообщает «КоммерсантЪ».
Проверка показала, что в России более 70 водителей и 180 юридических лиц имеют более тысячи неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД. Рекордсменкой стала жительница Москвы, на счету которой 2500 автомобильных штрафов на общую сумму около 500 тысяч рублей.