Меню
Экономика
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
20 февраля 00:35

«Дочка» Ростеха стала лидером среди госкомпаний по закупкам люксовых автомобилей

Общероссийский народный фронт обновил «Индекс расточительности», включив в него государственные компании и компании с госучастием, которые в прошлом году отличились крупными тратами бюджетных средств на люксовые автомобили

«Дочка» Ростеха стала лидером среди госкомпаний по закупкам люксовых автомобилей

Общероссийский народный фронт обновил «Индекс расточительности», включив в него государственные компании и компании с госучастием, которые в прошлом году отличились крупными тратами бюджетных средств на люксовые автомобили.

Эксперты ОНФ проверили госзакупки и выяснили, что 10 госкомпаний и компаний с госучастием в прошлом году приобрели или планировали приобрести дорогие автомобили общей стоимостью 158 млн рублей. государственные средства тратились на покупку авто с массажными креслами, панорамными крышами, кожаным салоном и самой современной электроникой.

«С одной стороны предприятия вправе заявить, что они прибыльные и могут тратить средства как им хочется, но с другой - это предприятия с государственным участием, а значит на них ложится повышенная социальная ответственность за деятельность», - заявил координатор Бюро расследований ОНФ и депутат Госдумы Антон Гетта, слова которого приводит РБК.

Лидером «Индекса расточительности» по итогам 2019 года стало АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», подведомственное госкорпорации «Ростех». Предприятие разместило заявку на поставку автомобиля BMW 750Li xDrive за 12,3 млн рублей, но затем тендер был отменен.

На втором месте оказалась госкомпания «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» и ее закупка у единственного поставщика машины за 11,3 млн рублей (предположительно речь идет о Mercedes-Benz S 560, так как данные об автомобиле не раскрывались).

Замыкает тройку лидеров ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», которое купило за 10,89 млн рублей внедорожник Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography - TL6 с панорамной крышей, возможностью открывать багажник с помощью сенсорной бесконтактной системы, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля.

ОНФ обратился к учредителям госкомпаний, попавших в «Индекс расточительности», с просьбой обосновать необходимость покупки столь дорогих автомобилей.

Материалы по теме
Управделами главы Красноярского края забронировало для губернатора номер в отеле за 250 тысяч рублей
Российские бизнесмены попросили правительство запретить чиновникам покупать импортную мебель
Росгвардия потратит 113 млн рублей на защитное обмундирование для сотрудников
Сейчас на главной
Российские банки вернули своим клиентам только 15% от похищенных мошенниками средств
банки
Российские банки вернули своим клиентам только 15% от похищенных мошенниками средств
Несанкционированные списания денег со счетов граждан проводятся через банкоматы и терминалы; во время платы товаров и услуг в интернете, а также через дистанционные банковские сервисы
Российский турбизнес потеряет минимум 3 млрд рублей из-за отсутствия китайских туристов
коронавирус
Российский турбизнес потеряет минимум 3 млрд рублей из-за отсутствия китайских туристов
В прошлом году Россию посетили 1,5 млн туристов из Китая, из них по безвизовому каналу прибыло 1,2 млн человек. Из них 750 тысяч человек побывали в Москве и Санкт-Петербурге
Леонид Якубович назвал размер своей пенсии и спросил у государства, куда делись его накопления за 60 лет
пенсии
Леонид Якубович назвал размер своей пенсии и спросил у государства, куда делись его накопления за 60 лет
Известный российский телеведущий Леонид Якубович в интервью порталу «Телепрограмма» сообщил, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей
Защитники режима
силовые ведомства
Защитники режима
В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) служит 118 тысяч человек, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) задействовано 211 тысяч человек. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) работают 200 тысяч человек
Компания «РЖД» подарила ветеранам пожизненный бесплатный проезд в поездах
РЖД
Компания «РЖД» подарила ветеранам пожизненный бесплатный проезд в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) получат возможность бесплатно ездить в поездах. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров
Бизнес
«Газпром» потерял 7 млрд рублей из-за некачественной геологоразведки на Чаяндинском месторождении
Ведущий инженер дочерней компании «Газпром добыча Ноябрьск» Вячеслав Щеголев рассказал, что Чаяндинское месторождение является критически важным для наполнения трубопровода «Сила Сибири»
Власти США ввели санкции против дочерней структуры «Роснефти»
антироссийские санкции
Власти США ввели санкции против дочерней структуры «Роснефти»
США внесли в санкционный список подразделение компании «Роснефть» Rosneft Trading и вице-президента госкомпании. Санкции введены из-за сотрудничества компании с режимом президента Венесуэлы
Задержанные в Крыму подростки были последователями «керченского стрелка»
предотвращение терактов
Задержанные в Крыму подростки были последователями «керченского стрелка»
Еще в 2018 году со школьником, которому на тот момент было 13 лет, силовики проводили профилактическую беседу из-за фашистских символов, а также из-за обсуждения взрывчатки в чатах
Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая приговорили к условному сроку
московское дело
Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая приговорили к условному сроку
Мещанский райсуд Москвы вынес приговор студенту-физику Андрею Баршаю по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время протестного митинга 27 июля
В Керчи двух подростков задержали за подготовку терактов в школах
предотвращение терактов
В Керчи двух подростков задержали за подготовку терактов в школах
В Керчи сотрудники ФСБ России задержали двух подростков по подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что у несовершеннолетних были изъяты два самодельных взрывных устройства
Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды
нацистская символика
Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды
Депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, который вносит поправки исключающие административную ответственность за демонстрацию нацистской символики без признаков пропаганды
Госдума приняла законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников
школы
Госдума приняла законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников
Дума приняла законопроект об обеспечении учащихся младших классов горячим питанием. Финансироваться проект будет из федерального, регионального и муниципального бюджетов
Российские бизнесмены попросили правительство запретить чиновникам покупать импортную мебель
госзакупки
Российские бизнесмены попросили правительство запретить чиновникам покупать импортную мебель
АМДПР обратилась в правительство с предложением вернуть запрет на покупку иностранной мебели для государственных органов за счет бюджета
Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа
ЮКОС
Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал российские власти выплатить бывшим акционерам ЮКОС компенсацию за действия по захвату активов и банкротство нефтяной компании
Авторская колонка
Белорусская горячка
Тема поглощения Белоруссии становится все горячее. После нашумевшей публикации в Bloomberg сомнения в том, что «аншлюс Минска» был планом «А» Кремля, практически у всех исчезли. Если это действительно так, во что мне не хотелось бы верить, то это означало бы помимо прочего, что люди в Кремле постепенно теряют способность различать реальность и утопию под влиянием идеологической самоиндоктринации
Пастухов Владимир
Apple сообщила о сокращении поставок iPhone из-за вспышки коронавируса
Apple
Apple сообщила о сокращении поставок iPhone из-за вспышки коронавируса
Производитель электроники рассчитывал вернуться к привычному графику работы к 10 февраля, однако из-за коронавируса добиться намеченной прибыли в квартале, который истекает в марте, не получится
В Конституции России закрепят неприкосновенность бывших президентов
конституция
В Конституции России закрепят неприкосновенность бывших президентов
Депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников предложил закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов России
Вооруженные формирования ЛНР нанесли удары по позициям украинской армии
донбасс
Вооруженные формирования ЛНР нанесли удары по позициям украинской армии
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики утром 18 февраля начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.