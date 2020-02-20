«Дочка» Ростеха стала лидером среди госкомпаний по закупкам люксовых автомобилей
Общероссийский народный фронт обновил «Индекс расточительности», включив в него государственные компании и компании с госучастием, которые в прошлом году отличились крупными тратами бюджетных средств на люксовые автомобили
Общероссийский народный фронт обновил «Индекс расточительности», включив в него государственные компании и компании с госучастием, которые в прошлом году отличились крупными тратами бюджетных средств на люксовые автомобили.
Эксперты ОНФ проверили госзакупки и выяснили, что 10 госкомпаний и компаний с госучастием в прошлом году приобрели или планировали приобрести дорогие автомобили общей стоимостью 158 млн рублей. государственные средства тратились на покупку авто с массажными креслами, панорамными крышами, кожаным салоном и самой современной электроникой.
«С одной стороны предприятия вправе заявить, что они прибыльные и могут тратить средства как им хочется, но с другой - это предприятия с государственным участием, а значит на них ложится повышенная социальная ответственность за деятельность», - заявил координатор Бюро расследований ОНФ и депутат Госдумы Антон Гетта, слова которого приводит РБК.
Лидером «Индекса расточительности» по итогам 2019 года стало АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», подведомственное госкорпорации «Ростех». Предприятие разместило заявку на поставку автомобиля BMW 750Li xDrive за 12,3 млн рублей, но затем тендер был отменен.
На втором месте оказалась госкомпания «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» и ее закупка у единственного поставщика машины за 11,3 млн рублей (предположительно речь идет о Mercedes-Benz S 560, так как данные об автомобиле не раскрывались).
Замыкает тройку лидеров ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», которое купило за 10,89 млн рублей внедорожник Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography - TL6 с панорамной крышей, возможностью открывать багажник с помощью сенсорной бесконтактной системы, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля.
ОНФ обратился к учредителям госкомпаний, попавших в «Индекс расточительности», с просьбой обосновать необходимость покупки столь дорогих автомобилей.