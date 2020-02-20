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Общество
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20 февраля 00:29

Жители Красноярска попросили журналиста Юрия Дудя рассказать о «черном небе» в городе

Накануне жители Красноярска вышли на пикеты с плакатами: «Юрий Дудь, спаси Красноярск от черного неба SOS». Интернет-пользователи отметили, что в России теперь новый тренд

Жители Красноярска попросили журналиста Юрия Дудя рассказать о «черном небе» в городе
Фото: Тайга.инфо

Жители Красноярска, где уже не сколько раз вводился режим «черного неба» из-за окутавшего город смога, обратились с известному журналисту Юрию Дудю за помощью. Люди просят привлечь внимание к экологическим проблемам сибирского города.

Красноярцы отметили, что недавний документальный фильм Юрия Дудя про ВИЧ всколыхнул общество. На него обратили внимание даже российские политики. В Госдуме организовали просмотр и обсуждение фильма, а Счетная палата анонсировала проведение проверки государственной поддержки ВИЧ-инфицированных граждан. В этой связи сибиряки просят журналиста рассказать о постоянных вредных выбросах в атмосферу.

Накануне жители Красноярска вышли на пикеты с плакатами: «Юрий Дудь, спаси Красноярск от черного неба SOS». Интернет-пользователи отметили, что в России теперь новый тренд: обращаться не к президенту Путину, а к Дудю, сообщает «МБХ медиа».

Ранее красноярские интернет-пользователи обратились с этой проблемой к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову и пожаловались, что власть их не слышит. Музыкант откликнулся и в стихотворной форме обратился к государственным СМИ, которые игнорируют проблему смога в Красноярске.

В свою очередь оппозиционер Алексей Навальный предложил рабочей группе по изменению Конституции внести в основной закон уже существующую статью, которая гарантирует россиянам благоприятную окружающую среду.

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