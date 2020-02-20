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20 февраля 00:18

Российские врачи поддержали фигурантов дела «Сети» и потребовали отменить приговор

В Facebook врача-дерматолога Анастасии Угрюмовой опубликовано открытое письмо в поддержку осужденных молодых людей, которое подписали более 200 медиков

Российские врачи поддержали фигурантов дела «Сети» и потребовали отменить приговор
Фото: 7х7

В России еще одно профессиональное сообщество выступило в поддержку фигурантов дела «Сети». На этот раз отменить неправосудный приговор потребовали врачи.

В Facebook врача-дерматолога Анастасии Угрюмовой опубликовано открытое письмо в поддержку осужденных молодых людей, которое подписали более 200 медиков. Подписавшиеся заявили, что потрясены «демонстративной жестокостью приговора». Они также высказали озабоченность тем, что в основу обвинения легли показания обвиняемых, которые он дали под пытками. Других доказательств их вины в деле нет.

Российские врачи требуют отменить приговор фигурантам дела и отправить его на пересмотр.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемые планировали организовать атаки на органы власти и офисы «Единой России» во время чемпионата мира по футболу и выборов президента в 2018 году. При этом за «отработку боевых действий» следствие выдало описание игры страйкбол, увлечение которой связывало всех обвиняемых.

Фигуранты дела заявляли о пытках током с целью выбить из них признательные показания, однако следствие отказалось возбуждать по данному факту дело. В итоге обвиняемые получили от 6 до 18 лет строгого режима.

Ранее в поддержку осужденных выступили учителя, ученые, мультипликаторы, владельцы и сотрудники книжных магазинов, IT-специалисты и другие.

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