Российские банки вернули своим клиентам только 15% от похищенных мошенниками средств
Несанкционированные списания денег со счетов граждан проводятся через банкоматы и терминалы; во время платы товаров и услуг в интернете, а также через дистанционные банковские сервисы
Российские банки возвращают своим клиентам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия мошенниками. Это всего 15% от общей суммы украденного. Эксперты объясняют мизерный размер компенсаций тем, что клиенты зачастую сами выдают данные карт мошенникам.
По данным ЦБ, в 2019 году банки выплатили своим клиентам в сумме 935 млн рублей, списанных с их счетов без согласия. Эта сумма компенсирует примерно 15% потерянных в результате действия мошенников средств.
Всего же банки провели 576,5 тысяч транзакций, которые позже были признаны несанкционированными. Общая сумма таких операций составила 6,42 млрд рублей. Около 99,2% несанкционированных операций проводилась по счетам физических лиц, а средняя сумма одной транзакции составила 10 тысяч рублей, сообщает РБК.
Несанкционированные списания денег со счетов граждан проводятся через банкоматы и терминалы; во время платы товаров и услуг в интернете, а также через дистанционные банковские сервисы (онлайн-кабинеты или мобильные приложения банко).
Во многих случаях пострадавшие сами передают мошенникам данные своих карт, поддавшись психологическим методам по выманиванию необходимых сведений. Тем самым клиенты сами нарушают требования договора, а банки на законном основании отказываются возвращать похищенные средства.
Также нередко происходят случаи, когда в хищении средств клиентов участвуют сотрудники банков. Так, в 2019 году банки сообщили в ЦБ РФ о 877 случаях, когда их сотрудники получили несанкционированный доступ к информации на счетах клиентов и перевели средства без разрешения. Ущерб от хищений при участии сотрудников банка составил 24,5 млн рублей.