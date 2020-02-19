Российский турбизнес потеряет минимум 3 млрд рублей из-за отсутствия китайских туристов
В прошлом году Россию посетили 1,5 млн туристов из Китая, из них по безвизовому каналу прибыло 1,2 млн человек. Из них 750 тысяч человек побывали в Москве и Санкт-Петербурге
Российский туристический бизнес потеряет 3 млрд рублей из-за введения временного запрета на въезд граждан Китая в РФ из-за вспышки коронавируса. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что если до лета запрет не снимут, что потери вырастут до 30 млрд рублей.
В АТОР сообщили «Интерфаксу», что в прошлом году Россию посетили 1,5 млн туристов из Китая, из них по безвизовому каналу прибыло 1,2 млн человек. Из них 750 тысяч человек побывали в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, по решению правительственной комиссии по недопущению распространения коронавируса российская стороны с 19 февраля приостановила прием документов и выдачу приглашений для посещения страны гражданами Китая в частных, туристических и учебных целях.
Ранее из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-19 российские власти закрыли границу с Китаем.