Леонид Якубович назвал размер своей пенсии и спросил у государства, куда делись его накопления за 60 лет
Известный российский телеведущий Леонид Якубович в интервью порталу «Телепрограмма» сообщил, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей
Известный российский телеведущий Леонид Якубович в интервью порталу «Телепрограмма» сообщил, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. В этой связи бессменный ведущий шоу «Поле чудес» поинтересовался у государства, куда пропали его пенсионные накопления.
74-летний Леонид Якубович заявил, что «у него много вопросов к государству» по поводу размера своей пенсии. Телеведущий интересуется, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет.
«Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?» - заявил Якубович.
Телеведущий добавил, что свои личные накопления на старость он не тратит, так как пока продолжает работать.