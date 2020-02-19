В России число силовиков выросло до 2,6 млн человек. На их содержание уходит треть бюджета
В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) служит 118 тысяч человек, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) задействовано 211 тысяч человек. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) работают 200 тысяч человек
В России сотрудниками различных силовых ведомств являются 2,6 млн человек, то есть практически каждый 57-й гражданин.
В исследовании «Проекта» говорится, что в армии России в настоящее время насчитывается 793,5 тысяч действующих военнослужащих, а численность внутренних войск превышает размеры действующей армии на 30%.
Так, в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) служит 118 тысяч человек, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) задействовано 211 тысяч человек. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) работают 200 тысяч человек, а в Федеральной службе охраны (ФСО) - 50 тысяч человек. Еще 55 тысяч россиян работают в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), 49 тысяч человек – в Федеральной таможенной службе (ФТС).
В Генпрокуратуре насчитывается 33 тысяч человек, в Следственном комитете - 19 тысяч человек, в Росгвардии и МВД - 300-400 тысяч человек. Еще 12-14 тысяч человек работают в Службе внешней разведки (СВР).
С 2014 года общее количество силовиков в России выросло на 10%, а на их содержание руководство страны ежегодно тратит третью часть федерального бюджета. Например, на расходы на Минобороны в 2018 году составили 1,7 трлн рублей, а на МВД - 961,7 млрд рублей. самыми «экономными» ведомствами оказались ФСО и СВР, на деятельность которых было выделено суммарно 620 млн рублей.