19 февраля 07:57
Компания «РЖД» подарила ветеранам пожизненный бесплатный проезд в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) получат возможность бесплатно ездить в поездах. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров
Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) получат возможность бесплатно ездить в поездах. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров.
Глава госкомпании сообщил «Интерфаксу», что участникам ВОВ пожизненно разрешается «абсолютно бесплатно» передвигаться на составах РЖД, ФПК и в поездах подразделений. Бесплатный проезд также будет предоставляться одному человеку, который сопровождает ветерана в поездке.
Бесплатный проезд в поездах станет подарком ветеранам к 75-летию со дня Великой Победы.