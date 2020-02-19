«Газпром» потерял 7 млрд рублей из-за некачественной геологоразведки на Чаяндинском месторождении
Ведущий инженер дочерней компании «Газпром добыча Ноябрьск» Вячеслав Щеголев рассказал, что Чаяндинское месторождение является критически важным для наполнения трубопровода «Сила Сибири»
Российская госкомпания «Газпром» потеряла около 7 млрд рублей из-за некачественной геологоразведки на Чаяндинском месторождении.
Ведущий инженер дочерней компании «Газпром добыча Ноябрьск» Вячеслав Щеголев рассказал «МБХ медиа», что Чаяндинское месторождение является критически важным для наполнения трубопровода «Сила Сибири». Однако на сегодняшний день на этом месторождении 20 скважин не дают газ.
Причиной этого стал выбор неправильного бурового раствора при бурении и некачественное проведение геологоразведки. По словам инженера, еще в 2014 году институт «ВНИИГАЗ» и руководство 307-го департамента «Газпрома» допустили ошибки при проведении тестов горной породы.
Из-за просчетов был выбран дефектный буровой раствор, который пагубно влияет на дебит скважин или сводит его к нулю. С нулевым дебитом зафиксировано 20 скважин, из-за этого упущенная прибыль за 25 лет эксплуатации может превысить сотни миллиардов рублей, сообщил Вячеслав Щеголев. Уже сейчас «Газпром» потерял 7 млрд рублей, потраченные на бурение скважин.